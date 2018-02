L'Assessore Corazzari in visita alla mostra Teodoro Wolf Ferrari a Palazzo Sarcinelli

CONEGLIANO «Un progetto culturale che aggiunge ulteriore valore alla cultura di tutto il Veneto, terra di storia, arte e innovazione come dimostra l’attualità di questi capolavori riuniti per la prima volta al palazzo Sarcinelli di Conegliano, in un percorso del tutto inedito di oltre 70 opere, che invito tutti a visitare». È questo il commento dell’Assessore al Territorio, Cultura, Sicurezza e Sport della Regione del Veneto, Cristiano Corazzari, che lunedì ha visitato la mostra Teodoro Wolf Ferrari. La modernità del paesaggio, in corso fino al 24 giugno 2018 al Palazzo Sarcinelli di Conegliano.

«Sono certo – prosegue l’Assessore – che nel visitare questa mostra sarà riconoscibile l’amore e il rispetto che una intera comunità ha per il suo territorio e la sua città e che, attraverso l’incontro con un paesaggista come Teodoro Wolf Ferrari, saprà anche valorizzare il cinquecentenario (1518 -2018) di Palazzo Sarcinelli. Palazzo che perfettamente si inserisce nel sistema museale del centro storico cittadino e del Veneto». Ad accogliere Corazzari, accompagnato dalla dott.ssa Edda Battistella, Responsabile della Segreteria, e dalla dott.ssa Maria Teresa De Gregorio, Dirigente della Direzione Cultura, c'erano l’assessore al Bilancio, Claudia Brugioni, l'assessore alla Cultura, vicesindaco Gaia Maschio, il segretario generale, il dott. Lorenzo Traina, la presidente di Civita Tre Venezie, Emanuela Bassetti.

«Questa visita - osserva il vicesindaco Maschio - evidenzia l'attenzione della Regione del Veneto e dell'Assessore all Cultura verso il nostro territtorio e aggiunge valore a un progetto culturale che siamo impegnati a condividere con la nostra comunità, con i tanti turisti, ma soprattutto con le scuole e le associazioni. Ancora una volta Palazzo Sarcinelli dimostra di essere all'avanguardia nella valorizzazione dei grandi pittori italiani, a volte non ancora noti al grande pubblico, e ce l'ha confermato la recensione del grande storico dell'arte Carlo Bertelli, dedicata alla rassegna su Teodoro Wolf Ferrari».