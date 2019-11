Acquista due Audi, il trasportatore fa sparire i mezzi: concessionaria beffata

Un operaio 59enne, D.A.P., residente a Cosenza, con precedenti, è stato denunciato dai carabinieri di Cordignano per il reato di appropriazione indebita. Gli accertamenti sono iniziati nello scorso mese di luglio, quando la titolare di una concessionaria di automobili con sede a Monaco di Baviera (Germania), trovandosi a Cordignano per motivi familiari, ha sporto denuncia ai carabinieri, riferendo che aveva ordinato due autovetture Audi A4 s.w. presso un rivenditore di Cosenza e che dovevano essere consegnate presso il proprio esercizio commerciale a Monaco di Baviera, ma la consegna non era mai avvenuta .

I carabinieri, attraverso gli accertamenti presso il rivenditore di Cosenza, sono riusciti ad identificare l’autotrasportatore incaricato di consegnare le autovetture, D.A.P., scoprendo anche che lo stesso non solo non ha portato a termine la consegna, ma addirittura, in maniera del tutto autonoma, ha rivenduto una delle due Audi A4 S.W. ad un concessionario del comune di San Marco Argentano (CS). La denuncia di D.A.P. per il reato di appropriazione indebita è stata trasmessa, per competenza territoriale, anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza.