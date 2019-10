"Vampiri" assaltano azienda, spariti 450 litri di gasolio

Tornano a colpire, nella Marca, i "vampiri" del gasolio. A finire nel mirino è stata l'azienda "Cordigomma e Piume srl" di via del Lavoro a Cordignano. Ignoti, tra l'11 ed il 13 ottobre, sono entrati nel piazzale dell'azienda e hanno scassinato i tappi del serbatoio di due autocarri, aspirando ben 450 litri di gasolio. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri della stazione di Cordignano che svolgeranno gli accertamenti del caso.

Nei giorni scorsi si è registrato un furto anche presso l'azienda agricola "Vigna rosa" di Colle Umberto, in via Faliero. Ignoti sono entrati all'interno, approfittando dell'assenza dei proprietari (probabilmente di giorno), e hanno trafugato un motocoltivatore con fresa che si trovava li. Sul posto sono intervenuti, per un sopralluogo, i carabinieri di Vittorio Veneto.