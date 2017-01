A Cordignano approvato un intervento da ben 200mila euro al Parco dei Carbonai

CORDIGNANO Venerdì 30 dicembre è stato approvato in Consiglio Comunale a Cordignano il bilancio di previsione e per il triennio 2017/2019. Si tratta del primo documento di programmazione della nuova Amministrazione all’interno del quale sono indicati gli interventi da realizzare. In particolare è previsto nel Parco dei Carbonai un investimento di oltre 200mila euro per la costruzione di un salone chiuso dotato di impianti in aggiunta al fabbricato esistente. Altro intervento è previsto presso la scuola elementare di Pinidello con la sostituzione dei serramenti e nuovi impianti idraulici e di riscaldamento. Una particolare attenzione sarà dedicata attraverso la pulizia di fossi e scoline, inoltre è previsto un intervento per la sicurezza idraulica di via Caranzina subordinato all’ottenimento del contributo regionale.

L’amministrazione per il nuovo anno conta di poter ottenere il finanziamento necessario per iniziare i lavori della nuova scuola dell’infanzia a Villa di Villa. In continuità con la precedente amministrazione sono state confermate senza aumenti le tariffe dei servizi comunali e le aliquote delle imposte locali (IMU e TASI), senza compromettere la qualità dei servizi erogati.