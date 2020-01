I sospetti della titolare smascherano le ladre: erano tornate per il terzo furto

Non solo avevano con sé una borsa schermata per eludere l'antitaccheggio. Si è anche scoperto che erano le stesse donne che già in due occasioni erano riuscite a rubare i prodotti della profumeria Bauty Star di Monselice.

L'avvistamento

É la scaltrezza della titolare del punto vendita di via Roma ad aver permesso ai carabinieri di mettere in scacco due donne romene. Venerdì mattina la responsabile le ha notate entrare. Non erano due volti nuovi e l'atteggiamento sospetto ha inevitabilmente riportato alla memoria della direttrice due episodi: il 26 novembre e il 23 dicembre, proprio quando la profumeria aveva subito due furti, quelle stesse donne erano già state lì. Ecco partire la chiamata al 112, con una pattuglia che si è precipitata sul posto trovandole ancora nel negozio.

Le denunce