Cordignano, consegnato il "Premio Ottimo e Premio Maturità"

CORDIGNANO Venerdì 23 dicembre presso il teatro comunale “E. Francesconi” sono stati premiati da parte dell'Amministrazione comunale alla presenza del sindaco Alessandro Biz, del vicesindaco Silvia Grillo, dell'assessore all'istruzione Simonetta Sonego e della preside Lara Modanese gli alunni che nell’anno scolastico 2015/2016 hanno conseguito il massimo dei voti all’esame finale di licenza media e all’esame di maturità.

Sono stati 13 gli studenti usciti a pieni voti dall’istituto comprensivo “I. Nievo” di Cordignano con il risultato di dieci e dieci con lode - Premio Ottimo (tutti in foto): Altoè Anna, Barel Alessia, Bitto Sara, De Martin Daniele, Fossaluzza sebastiano, Lopreiato Filippo, Monego Silvia, Marin Greta, Salatin Silvia, Zanchetta Aurora, Costa Sara, Gava Claudia, Zanette Manuel. Sono stati invece 4 i premio maturità con voto 100/100: Irene Polesel (in foto), Greta Chies (in foto), Valentina Baggio e Andrea Pigatti.

Un grande orgoglio per la comunità e per l’istituto comprensivo di Cordignano che con soddisfazione può confermare la buona preparazione degli studenti che, usciti dall’istituto, affrontano con sicurezza il nuovo percorso di studi. Ad assistere alla premiazione anche tutti gli studenti dell’istituto cordignanese che in quell’occasione si sono riuniti per portare gli auguri di fine anno prima delle tradizionali vacanze natalizie.

Proprio qualche giorno prima, presso la sala consigliare del comune di Cordignano, lo stesso istituto ha visto insediarsi anche il nuovo consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze (CCR) eleggendo come nuovo sindaco dei ragazzi Amedeo Manai . Assessore all’educazione civica e democratica, volontariato e solidarietà, sociale e rapporti con gli altri CCR Alice Pieri; assessore all’educazione stradale e ambientale Stefano Benedet, assessore alle attività culturali, alla riscoperta della storia e alle tradizione del paese Matilde Falci; assessore al tempo libero, sport e spettacolo Vittoria Da Soller. Eletti tra i consiglieri anche Alice Blandino, Marta Uliana, Nadir Titton, Giacomo dei Tos e Agnese Faè.