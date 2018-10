Alla guida ubriaco e con un'auto modificata illegalmente: 23enne finisce nei guai

Nella notte tra sabato e domenica, alle ore 03.40 in viale Lacchin a Sacile (PN) nei pressi della caserma dell’Arma dei carabinieri, i militari hanno proceduto al controllo di una vecchia Renault 5 Turbo condotta dal proprietario, un 23enne operaio di Cordignano. Fin da subito è stato chiaro che il giovane palesava chiari sintomi da ebbrezza alcolica risultando quindi positivo agli accertamenti con l’etilometro con valori pari a 1.08 g/l. La sua patente di guida è qundi stata immediatamente ritirata, mentre il veicolo è stato affidato ad una diversa persona idonea a condurlo. Inoltre, il conducente è stato anche sanzionato ai sensi art. 79 del Codice della strada per aver modificato il veicolo senza sottoporlo a visita di prova, tanto che per questo motivo è stata ritirata la carta di circolazione per il successivo invio alla Motorizzazione di Pordenone.