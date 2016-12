Il Comune Cordignano incontra i suoi volontari, una risorsa in continua crescita

CORDIGNANO Nella mattinata di giovedì si sono riuniti, presso la sede municipale per i tradizionali auguri, tutti i volontari che ogni giorno attivamente operano nel comune di Cordignano. Oltre sessanta i volontari, una risorsa preziosa per l’amministrazione comunale, che quotidianamente dedicano il loro tempo alla propria comunità e al prossimo per far crescere insieme Cordignano migliorando e supportando i servizi sociali rivolti al cittadino.

Molteplici sono le attività che, grazie alla disponibilità, all’umiltà e alla generosità di queste persone, l’amministrazione riesce a concretizzare e attivare sul territorio: servizio di trasporto per persone anziane e disabili (Anteas – Gruppo anziani Cordignano e Auser), servizio ti porto in centro, pedibus, assistenza nel trasporto scolastico, laboratori creativi e di lettura presso la biblioteca comunale di Cordignano. Parlando di numeri: nel 2016 i volontari AUSER e ANTEAS hanno percorso 5315 km suddivisi in 146 viaggi accompagnando l’utenza presso i presidi ospedalieri per terapie e visite. Per quanto riguarda il Pedibus sono stati 49 i bambini che hanno aderito al servizio nell’anno scolastico 2015/2016 e circa 11768 i chilometri percorsi da bambini e volontari. In questo modo si sono risparmiate circa 2,3536 tonellate di CO2 (un’auto produce circa 200 g di CO2) e quindi considerando che in un anno un albero assorbe 20 kg di CO2 è come se avessero piantato 118 nuovi alberi. Inoltre ai volontari del Pedibus sono state consegnate le mantelle con stampato il logo di Cordignano Turismo che rappresenta tutte le frazioni del Comune di Cordignano come segno di un percorso comune per scoprire, raccontare e vivere il territorio.