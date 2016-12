Crolla un cornicione da sette metri e precipita in via Salsa, traffico in tilt

TREVISO Fosse precipitato addosso ad un passante staremmo parlando di una tragedia. Paura in serata, alle 19.20, per il crollo di un'ampia porzione di un cornicione di un palazzo all'incrocio tra via Ciardi, via Salsa e viale Brigata Marche. I detriti si sono staccati da un'altezza di più di sette metri, colpendo, solo di striscio, un'auto in transito. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia locale e i vigili del fuoco che hanno provveduto a transennare lo stabile. Il traffico nella zona è andato letteralmente in tilt con via Ciardi che è stata temporaneamente chiusa al traffico.