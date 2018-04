Spaccio di cocaina, blitz dei carabinieri a Cornuda: arrestati tre fratelli

CORNUDA Lunedì pomeriggio i carabinieri della Stazione di Cornuda hanno arrestato tre fratelli marocchini (due uomini ed una donna) residenti in quel centro, nel corso di un’operazione antidroga che ha portato al sequestro di oltre 100 grammi di cocaina, 1 bilancino elettronico di precisione per la pesatura delle dosi e la somma di 12.500,00 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio. I militari, avendo appreso a seguito di attività informativa che i tre fratelli detenevano della sostanza stupefacente in casa, hanno organizzato un apposito servizio, con la cinturazione dell’immobile su due piani, sito in via Monte Tomatico.

All’arrivo dei Carabinieri, uno dei tre fratelli, H.A., 40 anni, che in quel frangente si trovava sull’uscio di casa, con una mossa repentina è rientrato di corsa nell’abitazione, chiudendo la porta a chiave, per poi fuggire dalla finestra del soggiorno al piano terra, dopo qualche minuto, giusto il tempo necessario ad avvisare i suoi congiunti. Nello stesso momento alcuni militari che avevano circondato l’edificio si sono accorti che dal primo piano qualcuno stava lanciando un involucro che è caduto proprio nelle loro vicinanze, contenente un “sasso” di cocaina del peso di oltre 100 grammi, un bilancino elettronico di precisione ed un portafogli con oltre 6mila euro. Una volta entrati nell’abitazione i militari, oltre a sequestrare la restante somma di denaro in contanti ed altre tre dosi di pochi grammi della medesima sostanza, hanno identificato H.R. di 42 anni e la sorella H.A di 46 anni e li hanno arrestati in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Contemporaneamente sono state intraprese le ricerche del fuggitivo, coinvolgendo altre pattuglie della Compagnia di Montebelluna presenti sul territorio, che hanno consentito di rintracciarlo dopo un paio d’ore nella zona circostante l’abitazione. Essendo decorsa la flagranza di reato il soggetto è stato denunciato, in concorso con i fratelli arrestati, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo stesso, però, risultava essere destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Treviso, dovendo scontare un anno e 6 mesi di reclusione per una condanna definitiva per ricettazione e spaccio di stupefacenti, pertanto anch’egli è stato tratto in arresto. Terminate le formalità dell’arresto, i due fratelli maschi sono stati associati al carcere di Treviso, mentre la sorella è stata tradotta al carcere di Venezia. Questa mattina, giovedì, si è tenuta l’udienza di convalida, al termine della quale i due fratelli arrestati in flagranza di reato sono stati scarcerati e sottoposti all’obbligo di dimora nel Comune di Cornuda.