Derubava le collane d'oro agli anziani, 18enne in carcere

Quando era ancora minorenne, tra il 2018 ed il 2019, aveva messo a segno una serie di reati che lo avevano già portato al centro dell'attenzione delle forze dell'ordine e della giustizia. Con un altro complice si era reso responsabile di una rapina in Valdobbiadene, di vari furti con strappo a Crocetta del Montello e Possagno, derubando alcuni delle collane in oro che portavano al collo, ed era inoltre un esperto spacciatore di marijuana.

Ora per lui è arrivato il momento di pagare il conto con la legge. I militari del nucleo operativo della Compagnia di Montebelluna e della stazione di Cornuda hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla procura dei minori di Venezia nei confronti di Rebroub Mohamed, 18 anni, marocchino residente a Cornuda. Lo straniero è stato accompagnato in carcere a Treviso dove dovrà espiare 8 mesi di reclusione. I l giovane magrebino era già stato arrestato dai carabinieri di Montebelluna nel 2018 ed era stato posto agli arresti domiciliari.