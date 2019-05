Cronaca Cornuda / Via Istria

Bomba d'acqua di abbatte su Cornuda, raffica di allagamenti

Interventi dei vigili del fuoco principalmente nella zona di via Istria, via Piave, in via del Commercio e via Lungo Brentella. Mobilitata la protezione civile ed il sindaco Claudio Sartor. L'acqua ha invaso i binari della linea ferroviaria