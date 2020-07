Cronaca Cornuda / Via Alessandro Manzoni

Legati e cosparsi di benzina, folle lite in casa: indagano i carabinieri

Tensione in mattinata a Cornuda, in via Manzoni. Due giovani soccorsi dal Suem 118 e trasportati in ospedale: uno di loro ha chiesto aiuto ai genitori che si sono rivolti alle forze dell'ordine. Sul posto le ambulanze del Suem 118 e i vigili del fuoco