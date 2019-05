Bomba d'acqua si abbatte su Cornuda, raffica di allagamenti

Una vera e propria "bomba d'acqua" quella che nel pomeriggio di oggi, martedì, si è abbattuta sul territorio comunale di Cornuda. I vigili del fuoco di Treviso e Montebelluna sono intervenuti sul posto per una ventina di allagamenti principalmente nella zona tra via Istria, via Piave, via del Commercio, via Lungo Brentella, via Ischia, via Matteotti, via della Grotta, via Abruzzo e via Colombo.

Mobilitata anche la protezione civile ed il sindaco Claudio Sartor. L'acqua ha invaso i binari della linea ferroviaria e la tratta è rimasta temporaneamente interrotta al traffico dei treni. Sul posto sono giunti i tecnici di RFI. Esondato, a causa delle abbondanti piogge, il torrente Nasson a Nogarè. (foto Giulio Guarini e Andrea Comazzetto, video di Sejdiju Mirsan)