Pestata a sangue e uccisa con un colpo al collo: così è morta Sofiya Melnyk

CORNUDA Depositati in Procura gli esiti dell'autopsia effettuata dall'anatomopatologo Alberto Furlanetto sul corpo senza vita di Sofiya Melnik, la 40enne ucraina trovata morta lo scorso 24 dicembre in un bosco di Romano d'Ezzelino, sul Grappa, e scomparsa da fine novembre da Cornuda. La donna, in base a quanto accertato, è stata selvaggiamente picchiata e quindi uccisa con un colpo secco al collo; il decesso risalirebbe alla stessa giornata in cui era avvenuta la scomparsa, poi denunciata dal compagno Pascal Albanese, morto suicida alcuni giorni dopo, il 26 novembre. L'indagine su quest'ultimo episodio va verso l'archiviazione mentre continua quella riguardante l'omicidio di Sofiya, per cui si attendono gli esiti degli accertamenti del Ris sull'auto della donna, la Renault Megane ritrovata a Forcella Mostaccin il 28 novembre scorso.