Coronavirus e case di riposo: nel weekend distribuite dall'Ulss 2 oltre 9mila mascherine

Distribuzione straordinaria di dispositivi di protezione individuale alle case di riposo in questo fine settimana: da venerdì l’Ulss 2 ha difatti distribuito nelle strutture presenti sul territorio oltre novemila mascherine, 8720 chirurgiche e 360 FFP2, fatte pervenire dalla Regione. «La prossima settimana arriveranno, sempre dalla Regione, altri ingenti quantitativi di dispositivi, che provvederemo a distribuire immediatamente sia agli operatori sia agli ospiti delle case di riposo – anticipa il direttore generale dell’Ulss 2, Francesco Benazzi - Pur non essendo la gestione delle case di riposo in capo all’Azienda Sanitaria – sottolinea Benazzi – abbiamo attivato a supporto di queste strutture, che in questo difficile momento si trovano a gestire l’utenza più esposta e più fragile, una task force dedicata». Tra le iniziative già avviate dalla task force c'è la messa a punto e l’avvio del programma di effettuazione dei tamponi su ospiti e personale, la consulenza per quanto concerne l’organizzazione delle zone di protezione all’interno delle strutture e, ultima ma non meno importante, l’attivazione della reperibilità telefonica con una geriatria a disposizione per la valutazione di situazioni dubbie o particolarmente complesse.

