Operaio con febbre alta: «Ero a Vo'». Dipendenti tutti a casa alla "Breton"

Ore di forte apprensione quelle che ieri si sono vissute presso l'azienda "Breton" di Castello di Godego, azienda specializzata nella costruzione di macchinari utilizzati per la lavorazione del marmo. Un operaio che presentava febbre alta e tosse ha riferito che il 14 febbraio scorso si trovava a Vo' Euganeo, epicentro veneto dell'allarme Coronavirus, per una cena con la fidanzata in occasione di San Valentino. Per questo motivo i vertici dell'azienda hanno deciso di mandare a casa tutti gli operai, in attesa del tampone. Il test ha fortunatamente rilevato che l'operaio non era positivo.

«La direzione aziendale di Breton SpA -si leggeva in un comunicato- riunitasi sabato 22 febbraio e lunedì 24 in mattinata, ha valutato le misure da adottare in questa situazione di emergenza che ha portato alla chiusure delle scuole e alla sospensione di tutte le manifestazioni fino al 1 marzo in tutto il Veneto. Breton ha deciso come misura precauzionale di operare con personale ridotto per due giorni negli stabilimenti di Castello di Godego e Campiglia dei Berici. Al momento non risulta nessuna evidenza di dipendenti contagiati dal Coronavirus. Breton ha messo in atto tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza del personale. In questo momento si invita ad evitare ogni allarmismo; l’azienda continua a mantenere alta la guardia». Nella giornata di ieri una trevigiana, residente nell'hinterland, è stata sottoposta a tampone presso il reparto di malattie infettive del Ca' Foncello: anche questo caso è risultato negativo. La donna aveva riferito di essere stata a Vo' Euganeo nelle ultime due settimane.