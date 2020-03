Emergenza Covid-19, Castel Monte onlus dona all'Ulss 2 un'ambulanza con equipaggio

Dalle pizze consegnate in reparto ad un’ambulanza con equipaggio messa a disposizione, dalle macchine per il caffè a delle stanze di albergo, per non parlare delle tante somme versate nel conto corrente ufficiale della Regione del Veneto, la solidarietà non si ferma. La direzione dell’Ulss 2 vuole ringraziare tutti i gesti di vicinanza e di grande aiuto che associazioni e privati stanno regalando in questa emergenza. Bei gesti e donazioni che in questi giorni convulsi si sta cercando di censire con il rischio di dimenticare qualcuno. La cooperativa sociale Castel Monte onlus ha donato l’entrata in servizio di una ambulanza con equipaggio h24 da lunedì. Da Conegliano arriva, invece, un bel gesto solidale dall’Hotel Città di Conegliano che si è proposto di alloggiare gratuitamente medici e infermieri del presidio ospedaliero che ne avessero bisogno.

L’azienda Vero Caffè ha donato, sempre all’ospedale di Conegliano, due macchine per il caffè con 1000 capsule. La solidarietà viaggia anche attraverso un simbolo del made in Italy come la pizza grazie alle pizzerie Pasta Madre di Quinto/Paese e l’Angolo goloso di Silea pronte nei giorni scorsi a consegnare i propri prodotti gratuitamente agli operatori impegnati al Ca’ Foncello contestualmente alla loro apertura e all’esaurimento delle scorte. Al San Valentino di Montebelluna doppio gesto di solidarietà nei confronti del reparto di Pediatria dove la pizzeria Daniela, la pizzeria bar Cornaro e la gelateria Gelato Mania di Biadene hanno donato le loro golosità a grandi e piccini.

E’ scattata quindi una grande gara di solidarietà a supporto degli ospedali dell’Ulss 2 che si trovano ad affrontare l’emergenza coronavirus. Si ricorda il conto corrente della Regione con le seguenti coordinate: IBAN IT 71 V 02008 02017 000105889030. Causale: Sostegno Emergenza Coronavirus, intestato a Regione del Veneto.

