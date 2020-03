Coronavirus, ecco tutti i check-point per la consegna delle mascherine della Regione

Inizierà lunedì 23 marzo, per le utenze deboli (Case di Riposo, anziani e disabili) per proseguire poi martedì 24 e mercoledì 25 marzo la consegna delle mascherine della Regione Veneto realizzate in collaborazione con Grafica Veneta. Il Comune di Treviso ha organizzato la distribuzione attraverso la Protezione Civile e la Polizia Locale che, lunedì 23 per la consegna a domicilio, e martedì 24 e mercoledì 25 marzo nei 15 punti di consegna attivati fra centro e quartieri, distribuiranno 40 mila dispositivi.

E’ stato scelto di non effettuare la consegna porta a porta – tranne che per anziani e disabili che potranno chiamare un numero dedicato della Protezione Civile – per evitare il rischio truffe. Non verranno invece utilizzate le cassette postali per garantire la consegna con le migliori condizioni di sicurezza igienico – sanitarie. Evitati anche supermercati, edicole e farmacie per non incorrere nel pericolo di assembramenti. La consegna avverrà direttamente nelle auto degli utenti - così come viene fatto dal Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss 2 per i tamponi - in quanto i veicoli sono ambienti protetti e permettono anche controlli attraverso la registrazione delle targhe da parte della Polizia Locale. Per la consegna sono stati scelti luoghi specifici dove il traffico veicolare è praticamente nullo assente. Per quanto riguarda le modalità di consegna (una mascherina per nucleo familiare) da martedì 24 e mercoledì 25 marzo si procederà come segue e come potete verificare nelle foto nella gallery ( ricordando che è necessario recarsi al punto di consegna più vicino alla propria abitazionee che chi non può recarsi ai punti di consegna, come anziani e disabili, può usufruire della consegna a domicilio chiamando il numero dedicato della Protezione Civile 345-2150792. ):

CENTRO STORICO

Martedì 24 e mercoledì 25 marzo dalle 9 alle 12:

PUNTI CONSEGNA SOLO A PIEDI

1 P.zza Duomo – Fronte Farmacia ad un UNICO REFERENTE PER FAMIGLIA

2 P.le Burchiellati – Fronte Farmacia ad un UNICO REFERENTE PER FAMIGLIA

3 P.zza Santa Maria Maggiore – Fronte Farmacia ad un UNICO REFERENTE PER FAMIGLIA

4 P.zza Vittoria – Fronte Poste Centrali ad un UNICO REFERENTE PER FAMIGLIA

QUARTIERI

Martedì 24 e mercoledì 25 marzo dalle 14 alle 20 con le seguenti modalità:

Dalle 14 alle 16 ad un UNICO REFERENTE PER FAMIGLIA che ha il cognome dalla lettera A alla G

Dalle 16 alle 18 ad un UNICO REFERENTE PER FAMIGLIA che ha il cognome dalla lettera H alla lettera P

Dalle 18 alle 20 ad un UNICO REFERENTE PER FAMIGLIA che ha il cognome dalla lettera Q alla lettera Z

PUNTI CONSEGNA SOLO IN AUTO

Area Mercato Ortofrutticolo

Stadio Monigo

San Pelaio – Via Gramsci

Sant’Artemio – Area Park

Piscine Selvana – Area Park Piscina

Prato Fiera

Sant’Antonino – via Famiglia Alberghetti

Cimitero San Lazzaro

Santa Maria del Sile - Scuola A. Mantegna

Area Dogana

San Bartolomeo – Strada San Bartolomeo

