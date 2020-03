Coronavirus: le vittime salgono a 47, un decesso a Oderzo

Salgono a quota 47 il numero di vittima causate dal Coronavirus in provincia di Treviso (46 nel territorio provinciale più un caso a Bassano): nelle ultime ore si è registrato un decesso presso l'ospedale di Oderzo (sono 115 in tutta la Regione dall'inizio dell'emergenza). I contagi in Veneto sono saliti a quota 3.484 (+100 rispetto a mercoledì pomeriggio) tra cui 637 nella Marca, in cui si sono registrati 20 nuovi casi nelle ultime ore. In isolamento domiciliare ci sono attualmente 1.549 trevigiani (10.124 in tutta la regione) mentre sono ben 26 i pazienti ricoverati in terapia intensiva negli ospedali Ca' Foncello di Treviso (15), Conegliano (11) e Montebelluna (3). Ricoverati ma non in condizioni gravi 97 pazienti a Treviso, 38 a Conegliano (dove in poche ore ci sono stati 15 ricoveri), 25 a Vittorio Veneto, 6 a Oderzo, 1 a Montebelluna.

