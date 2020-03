Coronavirus a Conegliano, contagiato anche il noto ultrà dell'Imoco "Paolone" Sartori

«La gente come noi non molla mai. Forza Paolone!». Con queste breve, ma sentito post su Facebook, gli ultrà della Gioventù Gialloblu dell'Imoco Volley hanno voluto, nelle ultime ore, far sentire il loro appoggio a Paolo Sartori, detto "Paolone", storico tifoso delle Pantere ora ricoverato in ospedale dopo aver contratto il Coronavirus. Anima della curva dell'Imoco, è sempre stato uno dei maggiori organizzatori delle trasferte (persino in Cina per la Champions League) nelle quali ha spesso svolto anche il ruolo di autista. Persona conosciutissima e amatissima nell'ambiente, la sua positività al Covid-19 ha lasciato subito sgomenti tutti gli amici e i tifosi dell'Imoco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.