Nuovo contagio da Coronavirus a Sernaglia: il sindaco invita tutti a stare a casa

«Cari concittadini, poco fa sono stato informato da fonti ufficiali che una persona residente nel nostro Comune è risultata positiva al Coronavirus. Vi raccomando perciò nuovamente, come già fatto a più riprese negli ultimi giorni, di rimanere in casa e di evitare tutti gli spostamenti non necessari, anche in giornate come quella odierna che ci rendiamo conto possano invogliare ad andare a fare due passi». A dirlo, domenica pomeriggio, è Mirco Villanova, sindaco di Sernaglia della Battaglia. «Per un po' di tempo, come vi ho spiegato, dovremo cambiare le nostre abitudini rispettando alla lettera le indicazioni fornite dalle autorità. Dobbiamo farlo in modo serio e responsabile, tutelando così la nostra salute e quella di tutta la comunità. Ringrazio di cuore tutti per la collaborazione che state dimostrando in questo periodo sicuramente non facile: sono certo che insieme ne usciremo» chiosa il primo cittadino trevigiano. Altri due casi di positività sono stati poi riscontrati, nella giornata di sabato, a Mansuè.

