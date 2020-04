Coronavirus, Pasqua e Pasquetta con poche auto per un crollo dei transiti dell'11%

Una domenica di Pasqua con una netta diminuzione dei movimenti delle auto. E’ questo il dato emerso dalla elaborazione dei transiti registrati dalle venti telecamere di video-sorveglianza che registrano le targhe lungo le vie principali di Treviso. Il dato positivo emerge dalle risultanze di domenica 12 aprile: 8.263 i transiti contro i 9.226 del 5 aprile, con un calo di oltre l’11 per cento rispetto a sette giorni prima, più che dimezzati rispetto a domenica 29 marzo quando erano stati registrati 17.847 transiti.

«I cittadini di Treviso hanno osservato con scrupolo le normative sugli spostamenti rimanendo a casa tant’è che la città è rimasta deserta, come oggi (lunedì di Pasquetta) con poche auto in circolazione», afferma il comandante della Polizia Locale Andrea Gallo. «Nella giornata di domenica sono state elevate 7 sanzioni per spostamenti non consentiti, una nella giornata di oggi». Per quanto riguarda invece i dati degli spostamenti registrati da lunedì 6 aprile a sabato scorso si è verificato un incremento del traffico automobilistico medio del 10% rispetto ai passaggi registrati la settimana precedente. «Rispetto alla settimana scorsa, negli ultimi sette giorni vi è stato un aumento di 26.261 transiti», prosegue Gallo. «Tale incremento può essere spiegato dall’apertura di alcune aziende. L’incremento, però, è particolarmente sensibile perciò saremo particolarmente attenti con i controlli, anche in borghese»

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tutto tranquillo, poi, anche lungo gli argini del Piave a Spresiano. Lunedì in tarda mattinata, infatti, il sindaco Marco Della Pietra e la polizia locale hanno effettuato dei sopralluoghi ad hoc per evitare assembramenti da grigliate di "Pasquetta", ma fortunatamente i cittadini sono stati ligi a quanto disposto sia dal Governo che dalla Regione Veneto. Nessuna segnalazione, inoltre, anche dal coneglianese, mentre nel territorio di San Biagio di Callalta sono state elevate quasi una decina di sanzioni tra Pasqua e Pasquetta, soprattutto a carico di alcuni giovani che avevano formato dei piccoli assembramenti in alcuni parchi cittadini.