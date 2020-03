Coronavirus, pizzicati dai carabinieri in stazione: tre denunciati

Un 32enne di Farra di Soligo, un 24enne di San Vendemiano ed un 24enne irregolare, tutti di origini marocchine, sono stati denunciati per non aver rispettato l'ordinanza per la diffusione del Coronavirus. Gli stranieri, mercoledì scorso, si trovavano nei pressi della stazione ferroviaria di Sacile e sono finiti nella rete dei controlli dei carabinieri: vedendo l'auto dei militari i tre hanno tentato inutilmente di dileguarsi ma sono stati subito bloccati e sanzionati. I giovani hanno tentato di giustificarsi con scuse poco credibili: due tra loro erano peraltro irregolari e uno era già stato denunciato per non aver rispettato il decreto.

