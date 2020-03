Coronavirus, nella Marca aumentano i contagi ma si stabilizzano i decessi

Sabato mattina l'Azienda Zero della Regione Veneto ha pubblicato l'ultimo bollettino in merito ai dati legati al Coronavirus. Ecco quindi i dati sulle persone risultate positive al tampone: in provincia di Venezia siamo arrivati a 1019 (+43 rispetto a ieri), a Padova 1924 (+89), a Treviso 1359 (+34), a Verona 1754 (+66), a Vicenza 1036 (+47), a Belluno 367 (+10), a Rovigo 122 (0). Le persone poste in isolamento domiciliare in tutta la regione sono 20mila, di cui 4259 in provincia di Venezia e 3868 nella Marca: si tratta, nello specifico, dei positivi più i loro contatti.

Per quanto riguarda l'Ulss 2, poi, i nuovi dati parlano di un leggero aumento dei decessi registrati. Al momento si registrano 116 pazienti ricoverati in area non critica all'ospedale Ca' Foncello, 38 al San Camillo di Treviso, 17 a Oderzo (-2 da venerdì), 20 a Conegliano (-7), 104 a Vittorio Veneto (+3,), 24 a Castelfranco Veneto e 31 a Montebelluna. In terapia intensiva ci sono, invece, 23 pazienti al Ca' Foncello, 2 a Oderzo, 9 a Conegliano, 6 a Vittorio Veneto e 7 a Montebelluna. In questo caso si segnalano i ricoveri di un 30enne castellano e di una 38enne opitergina. Infine, complessivamente i dimessi dall'inizio dell'epidemia sono 172, mentre i decessi sono ora 90.