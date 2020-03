«Sono stato a vedere la lap dance»: denunciato un 50enne all'alba

Nella giornata di venerdì i poliziotti delle volanti hanno effettuato numerosi controlli finalizzati al rispetto delle disposizioni del DPCM, in particolare sulla strada Feltrina, Terraglio, nelle altre arterie principali e nelle vie del centro. Alcuni soggetti, dopo essere stati identificati, hanno fornito delle giustificazioni del loro spostamento inconciliabili con il dettato normativo. Alle 11 del mattino, sono stati ad esempio denunciati 4 uomini di origine albanese di circa 40 anni che, nonostante fossero a conoscenza delle prescrizioni, hanno ammesso di essersi recati presso un bar di un’area di servizio per fare un aperitivo e ritrovarsi “per fare quattro chiacchiere”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel pomeriggio è stato invece fermato nei pressi di Via Pisa un ragazzo kosovaro di vent’anni che ha riferito di essere in transito per recarsi da un amico a tagliarsi i capelli. Il ragazzo, nonostante i poliziotti abbiano pazientemente cercato di spiegargli che quel motivo non sarebbe certamente rientrato nei motivi di necessità che giustificano gli spostamenti sul territorio nazionale, è rimasto convinto che fosse suo diritto andare a tagliarsi i capelli, rilasciando anche l’apposita autocertificazione. Anche nei suoi confronti è scattata una denuncia per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità ex art. 650 del codice penale. Infine, intorno alle 5 del mattino, è stato fermato un veicolo sulla strada Terraglio il cui conducente, un uomo pordenonese di circa 50 anni, ha dichiarato di essersi recato fuori dal Comune di Pordenone per portarsi presso un locale di lap dance di Preganziol, il New 1000 Lire. Anche in questo caso l’uomo è stato denunciato per l’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità. L’impegno della Polizia di Stato sul territorio trevigiano è stato quindi particolarmente intenso nei giorni passati, portando al controllo di numerose persone ed alla denuncia di decine di soggetti. I controlli saranno ulteriormente potenziati nei prossimi giorni, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni normative poste a tutela della salute pubblica.