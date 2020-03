Coronavirus, trovati fuori dai Comuni di residenza: una decina di denunciati

«Non lo sapevamo». E' quasi sempre questa la risposta con cui cerca, stupidamente, di giustificarsi chi in queste ore viola consapevolmente e con scarso senso civico il decreto che impone ai cittadini trevigiani di limitare all'essenziale gli spostamenti e così il dilagare del Coronavirus. Sono una decina i trevigiani, quasi tutti di circa 20 anni, quelli finiti nelle maglie dei controlli dei carabinieri del comando provinciale di Treviso: si trovavano a zonzo, in territori comunali diversi da quelli di residenza. Per tutti è scattata una sacrosanta denuncia alla Procura della Repubblica di Treviso per aver violato le prescrizioni del decreto legge.