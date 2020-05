Festino a base di alcool tra amici: tutti multati

Indossavano tutti regolarmente la mascherina, alcuni in piedi, altri seduti, in circolo tra loro ma senza rispettare le prescritte distanze di sicurezza. Per questo motivo un festino tra amici, a base di alcool, avvenuto martedì sera in località Grave di Agordo (Belluno) è finito nel peggiore dei modi. Cinque ragazzi agordini ed un trevigiano, tutti tra i 19 e i 26 anni, sono stati infatti tutti multati con una contravvenzione di ben 400 euro. Per tre di loro non era neppure la prima multa e per questo motivo la recidiva ha fatto aumentare il verbale a ben 800 euro. A sanzionare i giovani sono stati i carabinieri di Agordo e Falcade che sono intervenuti martedì, verso le 22, su segnalazione di alcuni residenti.

