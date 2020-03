Il Coronavirus colpisce anche il ciclismo: contagiato il team manager della Zalf-Fior

L'affetto degli appassionati, degli atleti e dei colleghi nei confronti di Luciano Rui ha fatto subito partire un tam-tam di messaggi riguardanti il suo stato di salute che hanno alimentato e diffuso notizie, in qualche caso, prive di fondamento. Luciano Rui, il team manager della Zalf Euromobil Désirée Fior, si trova da venerdì presso il nosocomio di Vittorio Veneto: "Era da alcuni giorni che avevo qualche linea di febbre, mi è stata riscontrata la positività al Coronavirus, ora mi trovo all'ospedale, non sto male, al momento sono solo un pò stanco".



L'ultimo impegno ufficiale che aveva riguardato Luciano Rui era stata la Firenze-Empoli dello scorso 22 febbraio, da quel giorno, anche a seguito della sospensione dell'attività sportiva del team, Luciano non aveva più frequentato nè gli atleti nè il quartier generale del team. "Sappiamo che Luciano è forte e saprà superare anche questa salita. Non vediamo l'ora di poterlo riavere con noi e tornare a concentrarci insieme sulle prime corse della stagione" ha commentato il presidente Egidio Fior che è in continuo contatto telefonico con Luciano Rui.

