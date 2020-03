Coronavirus nella Marca: ecco la mappa del contagio comune per comune

Come già spiegato in questo articolo, i contagi e i decessi nella Marca sono ancora in aumento, seppur la curva negli ultimi giorni è leggermente aumentata. Qui di seguito, come indicato nel bollettino specifico della Regione Veneto, sono indicati i singoli casi, comune per comune, presenti nella Marca. Si precisa che i dati qui di seguito riportati si riferiscono ai dati forniti dall'Azienda Zero domenica mattina e quindi per questo di poco inferiori ai dati aggiornati a domenica sera.

I CASI NELLA MARCA

Treviso 183

Altivole 4

Arcade 5

Asolo 5

Borso del Grappa 6

Breda di Piave 20

Caerano di San Marco 4

Cappella Maggiore 8

Carbonera 14

Casale sul Sile 83

Casier 24

Castelcucco 0

Castelfranco Veneto 37

Castello di Godego 2

Cavaso del Tomba 0

Cessalto 6

Chiarano 3

Cimadolmo 2

Cison di Valmarino 3

Codognè 5

Colle Umberto 11

Conegliano 73

Cordignano 36

Cornuda 1

Crespano del Grappa 0

Crocetta del Montello 3

Farra di Soligo 4

Follina 2

Fontanelle 12

Fonte 2

Fregona 8

Gaiarine 3

Giavera del Montello 4

Godega di Sant'Urbano 15

Gorgo al Monticano 5

Istrana 10

Loria 8

Mansuè 6

Mareno di Piave 5

Maser 1

Maserada sul Piave 11

Meduna di Livenza 2

Miane 5

Mogliano Veneto 50

Monastier di Treviso 3

Monfumo 0

Montebelluna 43

Morgano 3

Moriago della Battaglia 2

Motta di Livenza 9

Nervesa della Battaglia 4

Oderzo 34

Ormelle 4

Orsago 22

Paese 31

Pederobba 12

Pieve del Grappa 2

Pieve di Soligo 3

Ponte di Piave 5

Ponzano Veneto 23

Portobuffolè 0

Possagno 0

Povegliano 4

Preganziol 26

Quinto di Treviso 21

Refrontolo 2

Resana 16

Revine Lago 2

Riese Pio X 11

Roncade 23

Salgareda 7

San Biagio di Callalta 27

San Fior 37

San Pietro di Feletto 15

San Polo di Piave 10

San Vendemiano 26

San Zenone degli Ezzelini 5

Santa Lucia di Piave 14

Sarmede 8

Segusino 0

Sernaglia della Battaglia 6

Silea 22

Spresiano 8

Susegana 14

Tarzo 9

Trevignano 8

Valdobbiadene 13

Vazzola 8

Vedelago 12

Vidor 5

Villorba 28

Vittorio Veneto 68

Volpago del Montello 15

Zenson di Piave 1

Zero Branco 40