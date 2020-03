Domenica a spasso, linea dura a San Biagio di Callalta: 12 denunciati

Ci sono ancora tanti cittadini, troppi, che non hanno ancora afferrato un concetto molto chiaro espresso dal decreto legge dello scorso 8 marzo: ci si può spostare solo per "comprovate esigenze lavorative, di salute o di necessità". Nella sola giornata di domenica gli agenti del Corpo intercomunale di polizia locale tra i comuni di San Biagio di Callalta, Monastier di Treviso e Zenson di Piave, hanno denunciato penalmente ben 12 persone, le quali sono state trovate a circolare con la propria vettura senza poter dimostrare un comprovato motivo del loro spostamento.

«Nei confronti di questi soggetti -si legge in un comunicato del Comune- si è proceduto con l'elezione di domicilio e nomina di difensore ai sensi dell'art 650 del codice penale, per non aver osservato i provvedimenti dell'Autorità. Si ricorda che tale inosservanza è punita, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 €. L’Amministrazione Comunale unitamente alla polizia locale ringrazia tutti coloro che per senso civico hanno rispettato quanto ci è stato chiesto».

Anche nel resto della provincia le cose non vanno meglio: nella giornata di domenica sono stati infatti numerosi i cittadini che sono stati denunciati perchè pizzicati dai carabinieri e dalle altre forze dell'ordine mentre si trovavano fuori casa senza un valido motivo