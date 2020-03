A spacciare con il monopattino, pusher arrestato dalla polizia

Nella giornata di ieri, lunedì, i poliziotti delle volanti, impegnati nei controlli per il rispetto delle misure di contenimento del contagio da COVID-19, transitando in via Michelangelo a Treviso, hanno notato un giovane a bordo di un monopattino che stava parlando con un uomo a bordo di una Mercedes. Il ragazzo, dopo aver capito l’intenzione dei poliziotti di controllarlo, ha provato a scappare, imboccando via Vasari, gettando a terra, durante la fuga, un pacchetto di sigarette.

I poliziotti, dopo un inseguimento di alcune centinaia di metri, sono riusciti a sbarrare la strada al ragazzo con la volante ed a bloccarlo, recuperando ciò di cui si era liberato ed accompagnandolo in Questura per ulteriori accertamenti. Il ragazzo, trevigiano di 30 anni, L.F., con a carico alcuni precedenti penali per spaccio di stupefacenti, aveva nascosto nello zaino alcuni frammenti di ketamina e diverse dosi di hashish. A casa sua, inoltre, è stato rinvenuto numeroso materiale per confezionamento, sostanze de taglio, alcune dosi di marijuana e diverse pastiglie di ecstasy (MDMA), oltre a circa 500 euro in contanti, che si presume essere frutto della sua attività di spaccio. Il 30enne è stato tratto in arresto per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato per l’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, essendo stato incurante dei noti limiti imposti per motivi di salute pubblica.