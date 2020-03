Supermercato troppo affollato, scatta la chiusura per cinque giorni

La Prefettura di Treviso ha ordinato la chiusura temporanea, per cinque giorni a partire da oggi, giovedì 26 marzo, del supemercato "Hua Long", di via Feltrina vecchia a Crocetta del Montello. Il provvedimento, eseguito dai carabinieri della locale stazione, scaturisce da un controllo effettuato lo scorso 18 marzo dai militari, durante il quale sono state trovate sei persone, tutte di cittadinanza cinese, all'interno dell'esercizio, senza rispettare la distanza minima di almeno un metro. Tutti i presenti sono stati anche denunciati a piede libero per non aver rispettato quanto previsto dal decreto per evitare il propagarsi del contagio del Coronavirus.

