Coronavirus, fermato per un controllo, insulta i carabinieri: arrestato

Grave episodio di inciviltà, nel pomeriggio di mercoledì a Valdobbiadene, ai danni dei carabinieri della locale stazione. Durante un normale controllo sul rispetto del decreto per contenere il contagio del Coronavirus, sono stati pesantemente ingiuriati da un cittadino marocchino E.K.M., un disoccupato 18enne residente a Montebelluna. Lo straniero ha reagito in questo modo alla contestazione di inosservanza al decreto. Per il 18enne è scattato l'arresto in flagranza per resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale. Dopo aver trascorso una notte presso la camera di sicurezza della caserma dei carabinieri di Valdobbiadene, nella mattinata di oggi, giovedì, il 18enne è stato rimesso in libertà.

