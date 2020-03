Coronavirus: ancora in aumento il numero dei contagi nella Marca

Nella mattinata di domenica l'Azienda Zero ha emesso il bollettino col primo aggiornamento di giornata.

Veneto

Nella mattinata del 29 marzo i casi di Covid-19 registrati in regione sono 8.358 (258 in più rispetto alla serata di sabato, con 1.941 ricoverati di cui 355 in terapia intensiva. Sono invece 715 le persone dimesse dal 21 febbraio e 392 i deceduti risultati positivi al virus. Quella di Padova è la provincia più colpita dai contagi, seguita da Verona (1.876), Treviso (1.402), Vicenza (1.104), Venezia (1.067), Belluno (396) e Rovigo (125) mentre 101 casi sono ancora in attesa di assegnazione e altri 163 hanno il domicilio fuori dal Veneto.

Treviso

Al momento si registrano 113 pazienti ricoverati in area non critica all'ospedale Ca' Foncello (-3 rispetto a ieri sera), 40 al San Camillo di Treviso (+2), 19 a Oderzo (+2), 18 a Conegliano (+2), 104 a Vittorio Veneto, 23 a Castelfranco Veneto (-1) e 29 a Montebelluna (-2). In terapia intensiva ci sono, invece, 25 pazienti al Ca' Foncello (+2), 4 a Oderzo (+2), 9 a Conegliano, 6 a Vittorio Veneto e 7 a Montebelluna. Infine, complessivamente i dimessi dall'inizio dell'epidemia sono 195, mentre i decessi sono ora 91.

Nel frattempo, a far notizia è la morte per Coronavirus del primo paziente all'istituto Gris di Mogliano Veneto. A perdere a vita infatti, all'ospedale di Mestre, è stato l'ex autotrasportatore 87enne Vittorio Ceolotto. A preoccupare però l'Ulss 2 è il fatto che un medico in servizio all'Ipab moglianese sia stato trovato positivo al Covid-19, mettendo quindi in allarme le famiglie dei molteplici ospiti della struttura. In ogni caso, sabato sera tutti gli ospedali dell’Ulss 2 sono stati illuminati con le luci del tricolore italiano con l'obiettivo di sostenere e supportare il personale sanitario e come luce di speranza e di unità in questo periodo buio.

Padova

In provincia di Padova si registrano 2.039 casi (58 in più rispetto alla serata di sabato) positivi al Covid-19 oltre a 85 positivi nel cluster di Vo' (uno in più rispetto a ieri). Salgono a 3.532 le persone in isolamento domicilare. L'azienda ospedaliera di Padova vede attualmente ricoverati 145 pazienti affetti da Coronavirus, 32 dei quali si trovano in terapia intensiva. Dal 21 febbraio sono 113 i dimessi e 19 i decessi. Negli ospedali di Schiavonia, Cittadella e Camposampiero si trovano invece rispettivamente 142 ricoverati di cui 25 in terapia intensiva (67 dimessi e 31 morti), 6 ricoverati tutti in terapia intensiva (5 dimessi e 2 morti) e 10 ricoverati in area non critica. Da registrare purtroppo tre nuovi decessi: uno all'ospedale di Padova e due all'ospedale di Schiavonia.

Vicenza

Relativamente alla provincia Berica, i positivi al tampone sono 1104 (+36), 2501 in isolamento. Rispetto a sabato si registrano altri due decessi all'ospedale San Bortolo. Per quanto riguarda i ricoverati si registrano altri 6 ingressi in area non critica a Vicenza, 1 ad Asiago e 2 a Valdagno. In terapia intensiva invece si registra solo un ulteriore caso all'ospedale Covid di Santorso.

Verona

Scendendo nel dettaglio dei ricoveri ospedalieri nella provincia veronese, troviamo all'ospedale di Borgo Roma con 80 pazienti in area non critica (+3) e 24 in terapia intensiva (dato stabile), mentre in quello di Borgo Trento sono 39 i ricoveri in area non critica (+3) e 34 in terapia intensiva (dato stabile). All'ospedale di Legnago si contano poi 64 degenti in area non critica (+4) e 8 in terapia intensiva (dato stabile), mentre in quello di San Bonifacio calano a 17 i ricoveri in area non critica (-2) restano stabili a 4 quelli in intensiva. L'ospeale Covid di Villafranca vede poi 116 pazienti in area non critica (-2) e stabili 20 in terapia intensiva, mentre l'ospedale di Marzana conferma il numero di ricoveri in area non critica che restano 19. Chiudono il quadro l'ospedale di Negrar con 72 pazienti in area non critica (+3) e 10 in terapia intensiva (dato stabile), oltre ai 42 ricoveri in area non critica (-1) e gli 11 in terapia intensiva (dato stabile) all'ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda.

