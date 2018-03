L'autobus tira dritto alla fermata: studentessa scaricata a tre chilometri da casa

QUINTO DI TREVISO Non dev'essere stata una Festa della donna particolarmente piacevole per una studentessa di soli 16 anni che, tornando a casa da scuola nel primo pomeriggio dell'8 marzo, è stata scaricata dalla corriera a tre chilometri di distanza dalla fermata più vicina a casa sua.

L'episodio, raccontato sulle pagine de "La Tribuna di Treviso"; è avvenuto poco dopo le ore 13 sulla linea 101 che percorre buona parte della Noalese. La ragazzina, dopo una lunga giornata di scuola, aveva premuto il pulsante per scendere alla fermata della "Moncia", a Quinto di Treviso. Peccato però che l'autista abbia tirato dritto e si sia fermato solo tre chilometri più avanti senza dare alla ragazza nessuna spiegazione e costringendola a farsi venire a prendere per fare ritorno a casa. Un episodio che ha fatto infuriare i genitori dell'adolescente che ora minacciano di denunciare Mom per l'accaduto. Dal canto suo l'azienda di trasporti trevigiana si è difesa sostenendo che quella fermata non è più attiva da mesi. La corsa delle ore 13 della linea 101, sostengono i vertici Mom, ferma da alcuni mesi solo in centro a Quinto, saltando tutte le fermate precedenti. In stazione delle corriere dovrebbe esserci un cartello che lo segnala ma o la studentessa non l'ha visto oppure qualcuno ha fatto sparire quell'indicazione dando vita a un episodio a dir poco spiacevole sia per la ragazzina che per l'azienda di trasporti trevigiana.