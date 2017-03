Corruzione in Veritas, in arresto "mister 2%": a libro paga di due imprenditori per 5 anni

PREGANZIOL Gli affari di "mister 2%" erano emersi circa un anno e mezzo fa, nel luglio 2015. Il nomignolo se lo era meritato Claudio Ghezzo, uno dei massimi dirigenti Veritas, a capo del settore commmerciale, delle bonifiche, degli smaltimenti e delle discariche. E a capo anche, secondo quanto appurato dagli uomini della guardia di finanza, di un giro di malaffare consolidato e di lunga data. Perché Ghezzo sarebber stato sistematicamente tra il 2011 e il 2015 a libro paga di due imprenditori, Enzo Busato (della "Fratelli Busato Autotrasporti" di Preganziol) e Sabrina Tonin (responsabile commerciale della Plan-Eco srl). Anche loro, al pari del dirigente della società partecipata, destinatari di misura cautelare eseguita martedì mattina.

In pratica l'indagato avrebbe affidato appalti diretti o tramite gare pilotate alle società gestite dai due, intascandosi il 2% sul fatturato: cifre non da poco, visto che si parla di centinaia di migliaia di euro incassati dalle ditte coinvolte per smaltire i rifiuti solidi urbani gestiti da Veritas. Sono finiti in carcere Ghezzo e Tonin, mentre per Busato sono stati decretati gli arresti domiciliari. Altre otto persone risultano indagate ma non ancora destinatarie di misure cautelari, tra persone interne a Veritas e imprenditori.

Sempre martedì mattina l'operazione ha portato al sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni di vario genere per un valore equivalente al proifitto calcolato dell'attività criminale: oltre 302mila euro. Gli ultimi sviluppi rivelati dagli investigatori sono stati possibili grazie ad altre perquisizioni e accertamenti eseguiti nel luglio 2015. Computer e altri oggetti, elementi da cui è emersa una vera e propria rete di corruzione e che hanno portato agli arresti di oggi.