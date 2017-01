Corsi AIS Veneto: diventare dei veri sommelier oggi è ancora più facile

TREVISO Partecipare a un corso AIS Veneto oggi è ancora più facile! Grazie alla collaborazione con la finanziaria Consel/Banca Sella, per i corsi di formazione del 1° semestre 2017, in partenza da fine gennaio, per la prima volta sarà infatti possibile dilazionare il pagamento del costo d'iscrizione in più rate. In particolare, per tutti coloro che si iscriveranno al primo livello sarà possibile beneficiare della promozione ad Interessi Zero.

Un’opportunità in più, che l’associazione veneta, tra le prime in Italia, ha voluto avviare per rispondere alle tante richieste arrivate nell’ultimo anno. “Questo servizio aggiuntivo è un obiettivo che stavamo inseguendo da tempo – spiega il presidente AIS Veneto Marco Aldegheri – perché ci consente finalmente di aprire il mondo della sommellerie a quante più persone possibile, con un occhio di riguardo per i più giovani. Un servizio fondamentale per un pubblico come il nostro, che rappresenta un target piuttosto giovane ed evoluto, che non ha alcuna difficoltà ad utilizzare un tablet o uno smartphone, anche per realizzare i propri sogni. Questa opzione è solo la logica conseguenza di un percorso evolutivo con tante novità che abbiamo realizzato negli ultimi anni, come i sistemi di registrazione e di pagamento on-line in tutte le iniziative targate AIS Veneto, attraverso l’accesso del nostro portale”.

Accedere al finanziamento è davvero semplice: non appena raggiunto il numero minimo di allievi previsto, gli utenti registrati riceveranno la comunicazione di avvio del corso unitamente a tutte le modalità di pagamento, compreso il link attraverso cui richiedere l'attivazione del finanziamento. Un modo nuovo e veloce per avvicinarsi al mondo del vino da protagonisti. Il percorso didattico per diventare sommelier è infatti alla portata di tutti, grazie ad un programma di studio sviluppato su tre livelli che permette di accedere al settore enologico cogliendone il profilo tecnico, culturale e professionale.

BELLUNO Due i corsi organizzati dalla delegazione di Belluno, uno di 1° ed uno di 3° livello. Il 1° livello si svolgerà da giovedì 2 febbraio presso il ristorante De Gusto Dolomiti di Belluno. Il 3° livello si terrà ogni mercoledì, dal 1 febbraio, al ristorante La Nogherazza di Castion di Belluno.

PADOVA Nella provincia di Padova si terranno corsi di tutti i livelli, con alcune novità. Tre quelli di 1° livello: dal 4 febbraio, tutti i sabato mattina dalle 9.30 alle 12.00, presso l’Hotel Galileo di Padova; dal 6 febbraio, tutti i lunedì, dalle 20.30 alle 23.00, all'SB Hotel di Padova; dal 13 febbraio, ogni lunedì dalle 20.30 alle 23.00, presso Ristorante La Bulesca di Selvazzano Dentro (PD). IL 2° livello, si svolgerà tutti i lunedì, a partire dal 6 febbraio, dalle 20.30 alle 23.00, all’Hotel Galileo di Padova. Infine, i corsi di 3° livello cominceranno il 6 febbraio, dalle 20.30 alle 23.00, al Ristorante al Tezzon di Camposampiero (PD), ed il 7 febbraio, dalle 20.30 alle 23.00, all’Hotel Galileo di Padova.

ROVIGO La delegazione di Rovigo organizza un corso di 1° ed uno di 2° livello. Il 1° livello inizierà il 21 febbraio presso Hotel Villa Regina Margherita di Rovigo (RO) e si terrà tutti i martedì. Il 20 febbraio prenderà invece il via il corso di 2° livello, che avrà luogo tutti i lunedì, all’Hotel Cristallo di Rovigo (RO).

TREVISO La delegazione trevigiana avvierà sei corsi di diversi livelli. Saranno ben quattro i corsi di 1° livello: tutti i lunedì, dalle 20.30 alle 23.00, a partire dal 23 gennaio, si terrà il corso a Oderzo (TV), presso il PrimHotel. Il 28 gennaio comincerà il corso a Treviso, all'Hotel Le terrazze, che proseguirà tutti i sabato mattina, dalle 09.00 alle 12.00. Lunedì 30 gennaio prenderà il via a Valdobbiadene il ciclo di lezioni che si terranno tutti i lunedì all’Hotel Diana. Da martedì 31 gennaio cominceranno invece le lezioni al Maggior Consiglio di Treviso. Il 2° livello inizierà il 23 gennaio, dalle 20.30 alle 23.00, all’Hotel Maggior Consiglio di Treviso. Infine, tutti i giovedì dalle 20.30 alle 23.00, si svolgerà il corso di 3° livello, che inizierà il 26 gennaio a Treviso all’Hotel Maggior Consiglio.

VENEZIA Nella provincia di Venezia prenderanno il via quattro corsi di vari livelli. Saranno due i corsi di 1° livello: inizieranno entrambi mercoledì 8 febbraio e si svolgeranno nelle due sedi di Mestre, al Novotel, dalle 20.30 alle 23.00, e di Venezia, e presso l’Hotel Amadeus, dalle 15.30 alle 18.00. Il corso di 2° livello si svolgerà tutti i lunedì a partire dal 30 gennaio, al Novotel di Mestre. Infine, il corso di 3° livello inizierà il 31 gennaio e proseguirà tutti i martedì pomeriggio, con orario 15.30 – 18.00, presso l’Hotel Amadeus di Venezia.

VERONA La delegazione veronese attiverà sei diversi corsi su più livelli. 1° livello: Dal 6 febbraio,, tutti i lunedì dalle 20.30 alle 23.00, presso CTC Hotel di San Giovanni Lupatoto (VR). Dall’8 febbraio, tutti i mercoledì dalle 20.30 alle 23.00, alla Tenuta San Martino di Legnano (VR). Tre i corsi di 2° livello: Il 6 febbraio iniziano le lezioni che si svolgeranno tutti i lunedì dalle 20.30 alle 23.00 presso la Novatek di Bosco Chiesanuova (VR). Il 7 febbraio prenderà il via il corso che si svolgerà tutti i martedì, dalle 20.30 alle 23.00, CTC Hotel di San Giovanni Lupatoto (VR). l'Hotel Borghetti di Verona ospiterà invece, tutti i mercoledì dalle 20.30 alle 23.00, il corso che inizierà l’8 febbraio. Infine il corso di 3° livello comincerà il 6 febbraio e si terrà ogni lunedì, dalle 20.30 alle 23.00, a Villafranca di Verona presso l’Hotel Expo.

VICENZA Per concludere, la delegazione AIS Vicenza attiverà cinque corsi sui tre livelli. Due corsi saranno dedicati al 1° livello: il 20 febbraio sarà avviato il corso che si svolgerà tutti i lunedì all’hotel Cà Sette di Bassano del Grappa (VI); il 21 febbraio inizierà quello di Vicenza, che avrà luogo ogni martedì, dalle 20.30 alle 23.00, all’Istituto San Gaetano. Due i corsi di 2° livello: il primo si terrà a partire dal 21 febbraio, dalle 20.30 alle 23.00 presso l’hotel Corte Quadri di Lonigo (VI). Dal 22 febbraio inizierà a Vicenza quello che avrà luogo tutti i mercoledì all'Istituto San Gaetano. Uno il corso di 3° livello che si svolgerà tutti i lunedì, a partire dal 20 febbraio, dalle 20.30 alle 23.00 presso l'Istituto San Gaetano di Vicenza.