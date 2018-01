Dal 13 gennaio corsi e laboratori per adulti a Sarmede con “Da grande insegnerò”

SARMEDE – Da cinque anni la Pro Loco di Sarmede pensa anche agli insegnanti e agli educatori e a tutti quegli adulti che vogliono apprendere nuove tecniche per relazionarsi con i più piccoli. Cinque i corsi-laboratori per questa 5^ edizione di “Da grande insegnerò”, ultimi appuntamenti del contenitore culturale “Sarmede il paese delle fiabe” 2017-18.

Dopo aver dato appuntamento alle famiglie a Sarmede alle Fiere del Teatro e alla rassegna “La famiglia va a teatro”, dopo aver accolto oltre 6mila bambini e ragazzi delle scuole materne, elementari, medie e superiori alla rassegna “La scuola va a teatro” e ai laboratori di “Fanta-Scienza”, oltre ad aver proposto loro visite guidate agli affreschi che abbelliscono le case del paese, ora la Pro Loco apre le porte ad insegnanti ed educatori. A loro è dedicato “Da grande insegnerò”.

Primo appuntamento sabato 13 gennaio dalle 15 alle 19 con “In bella… grafia” corso base di scrittura in bella grafia, per proseguire sabato 20 dalle 15 alle 19 con “Giocare per imparare” per scoprire come i giochi da tavolo possono essere collaborativi e cooperativi e sperimentare così che l’unione fa la forza. Sabato 27 dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 c’è “Colori in gioco” con Artebambina di Bologna, mentre sabato 3 e domenica 4 febbraio il corso di 8 ore “Educare la voce”. Ultimo appuntamento domenica 11 febbraio con “Il segno riprodotto” per sperimentare le tecniche di stampa con materiali semplici.

13 GENNAIO, IN BELLA… GRAFIA. Nell’era degli sms e delle mail possiamo ritrovare la capacità di scrivere a mano, di tracciare segni comprensibili su un foglio di carta. Partendo da semplici esercizi si andrà alla scoperta di nuovi strumenti di scrittura e di nuovi alfabeti. Con pazienza e allenamento si apprenderanno elementi e strategie per migliorare la scrittura quotidiana, dandole forma armonica. La lezione sarà preceduta da cenni storico-teorici sull’argomento trattato. Materiali: carta, inchiostro, canotti e pennini, calami di canna di bambù. Il costo (euro 50) è comprensivo dei materiali. Conduce il corso di 4 ore Daniele Faccin di Treviso.

Tutti i corsi si tengono nella nuova Officina delle idee, a lato del teatro-auditorium della Pro Loco, in via Mazzini 16 a Sarmede. Programma completo su www.sarmede.org.