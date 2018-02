Treviso, in arrivo una corsia preferenziale per i bus lungo strada Ovest

TREVISO Troppo traffico in strada Ovest e i tempi di percorrenza dei bus si allungano come quelli dell'auto. Ecco allora la proposta di Mom Mobilità di Marca di realizzare dove possibile alcune corsie preferenziali per il trasporto pubblico anche nelle vie ad alta percorrenza fuori dal centro. La giunta comunale ha così approvato oggi, su richiesta di Mom, la realizzazione di una corsia gialla per i bus in viale della Repubblica. Il tratto interessato andrà dallo spartitraffico all'altezza della pizzeria Calicò fino a raggiungere il semaforo di di strada Comunale delle Corti e Via ellero. Il senso di marcia del bus nella corsia sarà da ovest verso est (ovvero da Villorba direzione Stiore) e permetterà di mantenere oltre naturalmente al doppio senso delle auto anche l'attuale pista ciclabile. Un tratto di circa 200 metri ma che permetterà ai bus della linea 4 di percorrere con maggior velocità il tragitto nelle ore di punta.

A breve anche viale XXIV Maggio avrà la stessa sorte. Il tratto di strada che collega viale Monte Grappa all'incrocio delle Stiore prevederà una corsia preferenziale che permetterà di raggiungere più velocemente il nuovo Hub scolastico della Madonnina. Sono diversi i punti che l'azienda di trasporto pubblico vorrebbe modificare con questa soluzione, come ad esempio il tratto iniziale della statale Terraglio, ovvero dalla rotonda del cimitero di San Lazzaro fino al cavalcavia della stazione, ma questo punto non è stato ancora approvato dal Comune. Soluzioni che in futuro potrebbero variare e non di poco, secondo Mom, la percorrenza delle linee fuori mura verso il centro Città.