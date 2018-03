"Aiuto! Nostro figlio sta crescendo": a Motta un corso di formazione dedicato ai genitori

MOTTA DI LIVENZA Certo, non c’è per un genitore soddisfazione maggiore di vedere il proprio figlio crescere e conquistare conoscenza ed esperienza. Oggi, tuttavia, questa certezza è anche una sfida e il comune di Motta di Livenza se ne fa interprete con l’incontro di giovedì 22 marzo alle ore 20,30 presso l’asilo infantile Monumento ai caduti rivolto ai genitori.

Il tema centra immediatamente quel sentimento diffuso nei giovani genitori: “Aiuto! Nostro figlio sta crescendo!” e rientra nel progetto “Alleanze territoriali per la famiglia” adottato dall’amministrazione comunale con finanziamento della Regione. Il comune di Motta è l’ente capofila di altri tre, Gorgo, Chiarano e Meduna. Nell’incontro di giovedì 22 prossimo è prevista una parte frontale con la relazione di Marta Benvenuti, psicologa e psicoterapeuta del Centro della Famiglia di Treviso, fondazione che collabora con i Comuni, e una di confronto e di dialogo tra i partecipanti. Gli anni della scuola dell’infanzia sono molto importanti per quanto riguarda l’uscita del bambino dalla famiglia, la costruzione dell’identità e la socializzazione. “E’ comprensibile la trepidazione dei giovani genitori quando si avvicina il secondo passaggio, atteso e anche temuto, dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria”, ha detto Marta Benvenuti, “ed è tutto un agitarsi di fatiche, dubbi e anche risorse. Sappiamo che i bimbi hanno bisogno di aiuto, il progetto Alleanze per la famiglia inizia intanto a dare aiuto e visione ai genitori”.