Treviso, mamme e figli a scuola insieme alla primaria Tommaseo

TREVISO Ha avuto inizio questa mattina alla scuola Niccolò Tommaseo di via Cavini il primo dei dieci incontri settimanali di “Conosci l’italiano?” per le mamme di bimbi stranieri che frequentano questa scuola e la don Milani. Si sono presentate 19 signore, alcune accompagnate da figli in età prescolare, per i quali era stato predisposto il servizio con una babysitter. L’iniziativa è stata promossa da Acli Provinciali, Centro della Famiglia e Istituto comprensivo numero 3, presenti all’avvio rispettivamente con Antonella Casarin, Adriano Bordignon e Mario Dalle Carbonare. Lo scopo è di favorire la comunicazione non sempre fluida tra insegnati e famiglie. Saranno poi formati dei gruppi in ragione del livello di partenza di conoscenza linguistica. I costi dell’iniziativa sono sostenuti con l’impiego del 5xmille e dal volontariato.