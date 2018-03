Corso di public speaking a Silea

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Sabato 21 e domenica 22 aprile 2018. Un week end intensivo, dalle 9.30 alle 18.00, in cui imparare in maniera facile, divertente ed efficace l'arte del public speaking, per riuscire finalmente a: > Gestire la tua paura di parlare in pubblico e usarla tuo favore; > Catturare l’attenzione del pubblico; > Coinvolgere chi ti sta ascoltando; > Finire tra gli applausi. Docente: Andrea Masiero info su www.parliamocichiaro.net