"Pillole di sicurezza": a Ponte di Piave un corso di educazione stradale per gli Over 65

PONTE DI PIAVE Il comune di Ponte di Piave, in collaborazione con l’Automobile Club di Treviso organizza “Pillole di Sicurezza stradale” – lezione di educazione e sicurezza stradale rivolta agli over 65.

“Ringrazio l’Automobile Club di Treviso – ha dichiarato il Sindaco Paola Roma – per aver accettato di promuovere il progetto Pillole di Sicurezza anche a Ponte di Piave. Scopo dell’incontro è proprio quello di fornire a quelli che abbiamo voluto definire #ESPERTOver65 una lezione in materia di sicurezza stradale. Si tratta di un nuovo incontro, sviluppato nell’ambito della Rete Città Sane, cui aderisce il Comune di Ponte di Piave, con la preziosa collaborazione del Gruppo Insieme “Luciana e Mario” da sempre “sulla strada” con i tanti volontari che si dedicano al servizio di trasporto.

Il Suem 118 sarà presente con il responsabile dell’area formazione che interverrà dando utili informazioni sul primo soccorso e la locale Autoscuola Cesar per aver appoggiato tale iniziativa.” “La lezione – ha dichiarato l’Assessore alla Sicurezza Stefano Picco – concordata con la Polizia Locale, vuole essere un ripasso in materia di norme sulla sicurezza stradale e Codice della Strada mirato a ridurre i fattori di rischio ed a prevenire gli incidenti, una sorta di training per una guida sicura nel rispetto delle regole. #Lastradaèditutti recita lo slogan dell’incontro e tutti devono poterne godere in totale sicurezza”. L'appuntamento è quindi per giovedì 15 febbraio 2018 alle ore 15.00 presso la Casa della Comunità Martin di Via Gasparinetti. Ingresso libero.