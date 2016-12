Auto in fiamme, traffico in tilt nel pomeriggio lungo la Alemagna

CORTINA I vigili del fuoco del distaccamento di Cortina d'Ampezzo sono intervenuti nel pomeriggio della giornata di San Silvestro, alle ore 16, con due automezzi e cinque operatori per spegnere un incendio che ha interessato un'autovettura in località Acquabona sulla strada statale 51 di Alemagna. Non ci sono fortunatamente feriti.