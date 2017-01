Pulmino di baby sciatori fuori strada, bimba di 10 anni ricoverata a Treviso

TREVISO Una bimba di 10 anni, originaria di Milano, si trova ricoverata al Ca' Foncello di Treviso in seguito ad un incidente stradale avvenuto domenica mattina a Cimabanche, lungo la Alemagna. La giovanissima, atleta dello sci club Cortina, era a bordo di un pulmino con altri giovani atleti: la squadra doveva partecipare ad una gara giovanile del circuito Lattebusche. Il mezzo, guidato dall'allenatrice, è finito fuori strada, su una pista ciclabile e quindi contro un albero, per evitare l'impatto contro un'altra auto che stava effettuando un sorpasso. L'unica a restare ferita è stata proprio la ragazzina che è stata portata al Codivilla di Cortina e poi trasferita in elicottero a Treviso, per cure più specialistiche. Sul luogo dell'incidente, oltre ai medici del Suem118, sono intervenuti i carabinieri.