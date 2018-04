Fatture false, evasione da 1,6 milioni: blitz delle fiamme gialle nella Marca

TREVISO I militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Sibari, in esecuzione di un provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca anche per equivalente, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Castrovillari, su richiesta di questa Procura della Repubblica, guidata dal Procuratore Dr. Eugenio Facciolla, hanno sottoposto a vincolo cautelare beni e disponibilità finanziarie, nei confronti di una società, operante nel settore dei trasporti, del suo legale rappresentante (B.C. di anni 30) e del consulente fiscale (F.D. di anni 67) nonché depositario delle scritture contabili della stessa. Il sequestro odierno, operato – tra l’altro – presso le due sedi aziendali di Cassano allo Ionio (Cosenza) e San Stino di Livenza, si pone quale naturale conseguenza di una complessa e articolata attività di polizia economico – finanziaria, condotta dalle Fiamme Gialle, nei confronti della società in argomento, a conclusione della quale emergevano elementi probatori certi in ordine ad una consistente frode fiscale caratterizzata, in particolare, dall’utilizzo di crediti Iva, fittizi e/o inesistenti, precostituiti allo scopo e utilizzati in compensazione di imposte e contributi Inps dovuti.

Gli accertamenti analitici, condotti dai finanzieri di Sibari hanno consentito, infatti, di rilevare come il predetto programma delittuoso sia stato creato ad hoc e posto in essere, già all’indomani dell’avvio dell’attività imprenditoriale, avvenuta nel mese di dicembre 2012, e portato avanti nel corso delle successive annualità d’imposta, grazie ad una serie di annotazioni contabili inesistenti, realizzate anche attraverso l’utilizzo di false fatturazioni. Si rilevava, infatti, che tali annotazioni, pur facendo riferimento a rilevanti acquisti di beni strumentali all’attività d’impresa, grazie ad una serie di ulteriori “alchimie contabili”, all’uopo predisposte dal consulente fiscale della società, non influenzavano, in alcun modo, il risultato d’esercizio dell’impresa ai fini del reddito, ma avevano quale unico obiettivo quello di alimentare indebitamente il credito Iva annuale, per le finalità sopra citate.