Costantin, omaggio "anti-crisi" ad ogni rifornimento sotto le feste di Natale

TREVISO Ormai è una tradizione. La Costantin spa conferma anche per quest’anno il dono “anti-crisi” per i propri clienti. Il gruppo, marchio leader nella commercializzazione di prodotti petroliferi grazie alle sue 72 stazioni di servizio sparse in tutto il Nord Est, offrirà ad ogni rifornimento una confezione di pasta "Dalla Costa". L’iniziativa è partita a inizio settimana e terminerà alla vigilia di Natale, o comunque fino ad esaurimento scorte. Niente accendini, cappellini o magliette, dunque, ma un pensiero che sicuramente più di qualche famiglia gradirà. La pasta, oltre a richiamare l’unità familiare a tavola, sono prodotti dall’azienda Dalla Costa, realtà di Castelminio di Resana che vanta una tradizione ventennale nel settore.

Nel trevigiano la pasta verrà distribuita nelle stazioni di servizio a: Carbonera (via Postioma), Colle Umberto (via Bottecchia), Istrana (via Filzi e via Nazario Sauro), Oderzo (via Maggiore), Treviso (viale della Repubblica e via Sant’Angelo Vecchia), Vidor (via Marconi).