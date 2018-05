Cade con la mountain bike sul Grappa, grave 46enne

CRESPANO DEL GRAPPA Verso le 13.15 il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è stato allertato per intervenire in supporto del personale medico del Suem di Crespano, lungo il sentiero forestale numero 105, sopra il Covolo, dove O.T., 46 anni, di San Martino di Lupari (PD), era caduto con la propria mountain bike e lamentava dolori a un fianco . Imbarellato, l'infortunato è stato trasportato all'ambulanza e da lì al pronto soccorso. Alle 16.20 i soccorritori si sono poi diretti verso Col Serrai, in seguito alla chiamata di alcuni testimoni che avevano visto un parapendio precipitare per una quindicina di metri, dopo che la vela si era chiusa all'improvviso. Arrivata sul posto assieme all'equipaggio dell'eliambulanza di Treviso emergenza e al personale del Suem di Crespano, la squadra ha dato il proprio supporto per stabilizzare e imbarellare il pilota, V.K., 25 anni, della Repubblica Ceca. Trasportato per 200 metri a spalla, il ragazzo, con un probabile trauma alla schiena, è stato caricato a bordo dell'elicottero e portato all'ospedale.