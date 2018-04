Sira di Vedelago, dopo il crac finisce tutto all'asta per 7,3 milioni

VEDELAGO Dai terreni ai fabbricati passando per il pezzo più ambito, ovvero il centro commerciale. Tutti i beni di proprietà di Sira Srl finiscono all'sta. Una prima puntata da 7 milioni e 300 mila euro complessivi - come riporta la Tribuna di Treviso - per un totale di sette lotti. Ma dal crac del centro Sira a fossalunga di Vedelago saranno messi all'asta anche attrezzature e arredi. Un nome storico del commercio in castellana che ha visto l'inizio della fine nel 2016, con la chiusura definitiva degli spazi commerciali. Una storia che sembrava finita così, ma che ha visto il 13 marzo scorso, l'arresto e i domiciliari per la titolare Carmen Favaro, con l'accusa di bancarotta fraudolenta. Ora l'epilogo di un impero Sira con lotti da assegnare il 16 maggio prossimo.